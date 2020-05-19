Hepsi Grubu barıştı! Cemre Kemer'den Gülçin Ergül'e övgü dolu sözler

Sosyal medya hesabından Gülçin ile olan mesajlaşmasını paylaşıp, “İyi günler dileriz” notunu düşen Cemre’nin bu paylaşımı sonrası ise grup Twitter’da TT listesine girdi ve sonra sevilen grubun yeniden bir araya geleceği iddiaları da ortaya atıldı. Sosyal medyada en çok ‘Çok şükür barıştılar’ yorumları yapıldı.