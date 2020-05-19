Hepsi Grubu barıştı! Cemre Kemer'den Gülçin Ergül'e övgü dolu sözler
Bir döneme damga vuran efsane ekip Hepsi Grubu 2009 senesinde birbirlerine küserek dağılmışlardı. Hepsi Grubu'nun yıldızları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük, Gülçin Ergül ve Cemre Kemer aralarındaki buzları eriterek birbirlerini Instagram'da takibe aldı.
Yaklaşık 2004 yılında kurulan Hepsi Grubu, grup üyesi Gülçin’in ayrılması ile dağılmış ve ekip arkadaşları da genç kıza cephe aldı. 2009 yılında grup arkadaşlarının birbirlerine küsmesi fanlarını oldukça üzmüştü. Ancak birkaç gün için yaşananlar yeni bir dönemin habercisi olabilir.
Sevilen grubun yeniden bir araya geleceği iddiaları sosyal medyayı salladı. Barışma haberi Twitter'da TT oldu. Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasında buzlar eridi. İki eski arkadaş birbirlerini Instagram'da takibe almıştı. Hatta Cemre Kemer eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'den övgü ile bahsetti.
Sosyal medya hesabından Gülçin ile olan mesajlaşmasını paylaşıp, “İyi günler dileriz” notunu düşen Cemre’nin bu paylaşımı sonrası ise grup Twitter’da TT listesine girdi ve sonra sevilen grubun yeniden bir araya geleceği iddiaları da ortaya atıldı. Sosyal medyada en çok ‘Çok şükür barıştılar’ yorumları yapıldı.
Hepsi grubu neden dağıldı?
Hepsi müzik grubundan evlendiği için ayrıldığı iddia edilen Gülçin Ergül, önceki gün Nişantaşı Sofa Otel’de hukuk danışmanıyla bir basın taplantısı düzenledi. Gruptan ayrılma nedeninin 2005 yılından beri parasını almaması olduğunu belirten Ergül, konuyla ilgili yasal işlem başlattığını söyledi.