Hepsi çürümeye terk edildi! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor

"100 milyon lirayı geçecek toplamda aracımız var"

Mersin'de 6 tane yediemin otoparkı olduğunu ifade eden Mehmet Kuş, bu otoparklarda binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğunu söyledi. 39 yıldır babasının bu işi yaptığını söyleyen Kuş, “6 yedieminden en büyüğünün biz olduğunu söyleyebilirim. Şu anda yaklaşık 650 otomobil çeşidi, bin 500-bin 600 civarında da motosiklet var. Dışarıdan bakıldığında hurdalık olarak tabir edilen yerde, aslında milyonluk araçlar var.