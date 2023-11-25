Hepsi cep yakacak! Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak?
Vergi ve harçlar, ekim ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte yeni yılda zamlanacak. 2024 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik cezaları yeniden değerleme oranına göre artış gösterecek. Peki, 2024 vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalarda yüzde 58,46 oranında artış yaşanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, vergi ve harçlar ne kadar olacak?
Ehliyet harçları kaç para olacak?
Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308,7 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945,3 lira olarak uygulanacak.
Trafik cezaları da artacak
Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.
Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.