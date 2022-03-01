Hepsi bir insan boyunda! Tarlada gören gözlerine inanamadı

Yaklaşık 1,5 metre çapında ve 2 metre derinliğinde olan çukurların nasıl oluştuğunu bilmediğini ifade eden üretici Hakan Kocademir, “Tarlamızda üç adet bulduğumuz bu çukurlar daha önce hiç görülmedi. Nasıl oluştuğu hakkında hiçbir bilgim yok” dedi.



