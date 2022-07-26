Hepsi bilime ışık tuttu! İşte insanlardan önce uzaya giden hayvanlar
Uzaya ilk seyahatin Yuri Gagarin tarafından olduğu bilinir. Ancak insanoğlundan önce uzaya bazı hayvan türleri de gönderildi. İşte İnsanlardan önce uzay yolculuğu yapan canlılar...
Uzay seyahatleri bilim için en önemli konulardan biridir. Özellikle çözülmeyi bekleyen gizemlerin aydınlanması için uzay yolculukları büyük önem taşır. Uzaya ilk olarak gönderilen insan olan Yuri Alekseyeviç Gagarin’den önce bazı canlılarda uzaya gönderildi. Bunların arasında fareler, köpekler hatta örümcek bile var.
İşte yıllarına göre uzaya giden hayvan türleri...
1. Laika
Uzay şimdiye dek çok sayıda köpek misafir etti! Ancak Laika isimli köpek, uzaya çıkan hayvanların en ünlülerinden biri! Çünkü 1957 yılında Sovyetler Birliği tarafından uzaya gönderilen Laika, Dünya yörüngesinde seyahat eden ilk hayvan. Laika, 1957 yılında Moskova sokaklarında başıboş halde dolaşan bir yavru köpekti. Uysal ve sakin bir mizaca sahip olması, onu Sovyetler Birliği’nin uzay programı için kusursuz bir aday haline getirdi. Böylece, Laika insanlık adına önemli bir görev üstlendi ve 1957 yılında uzaya gönderildi! Laika uzaya giderken yanında sadece bir öğünlük yemek ve yedi günlük oksijen desteği vardı! Ancak ne yazık ki Laika çıktığı bu maceranın sonunda evine asla dönemedi. Sovyetler Birliği Laika’nın yedi gün boyunca hayatta kaldığını açıkladı. Fakat gerçek çok başkaydı. Laika, aşırı ısınma sebebiyle kalkıştan sadece 5 saat sonra yaşamını kaybetmişti.
2. 22 ve 37
1960’lı yıllar ABD ile Sovyetler arasındaki Soğuk Savaş’ın şiddetlendiği bir dönemdi. Soğuk Savaş mücadelesinin en belirgin olduğu alan ise uzaydı! İki ülke de uzay yarışında öne geçmek için büyük bir çaba harcıyordu. İşte böyle bir ortamda Sovyetler Birliği oldukça önemli bir hamleye imza attı. 1968 yılında 2 adet kaplumbağa uzaya gönderildi. Üstelik bu kaplumbağalar Zond 5 uzay aracı ile Ay’ın yörüngesinde dolaşmayı başaran ilk canlılar oldular. 22 ve 37 isimleri verilen kaplumbağaların 18 Eylül 1968’de başlayan uzay yolculuklarına meyve sinekleri, yemek kurtları ve bazı bitkiler de eşlik ettiler. 21 Eylül 1968 yılında, 22 ve 37 uzay görevlerini başarı ile tamamladılar ve Dünya’ya döndüler. 22 ve 37 vücut ağırlıklarının %10’nu kaybetmişlerdi. Ancak bundan başka hiçbir sağlık sorunları yoktu.