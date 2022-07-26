Hepsi bilime ışık tuttu! İşte insanlardan önce uzaya giden hayvanlar

1. Laika

Uzay şimdiye dek çok sayıda köpek misafir etti! Ancak Laika isimli köpek, uzaya çıkan hayvanların en ünlülerinden biri! Çünkü 1957 yılında Sovyetler Birliği tarafından uzaya gönderilen Laika, Dünya yörüngesinde seyahat eden ilk hayvan. Laika, 1957 yılında Moskova sokaklarında başıboş halde dolaşan bir yavru köpekti. Uysal ve sakin bir mizaca sahip olması, onu Sovyetler Birliği’nin uzay programı için kusursuz bir aday haline getirdi. Böylece, Laika insanlık adına önemli bir görev üstlendi ve 1957 yılında uzaya gönderildi! Laika uzaya giderken yanında sadece bir öğünlük yemek ve yedi günlük oksijen desteği vardı! Ancak ne yazık ki Laika çıktığı bu maceranın sonunda evine asla dönemedi. Sovyetler Birliği Laika’nın yedi gün boyunca hayatta kaldığını açıkladı. Fakat gerçek çok başkaydı. Laika, aşırı ısınma sebebiyle kalkıştan sadece 5 saat sonra yaşamını kaybetmişti.