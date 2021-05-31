Hepsi 50 bin liranın altında! En ucuz ikinci el otomobiller belli oldu
İkinci el otomobil fiyatları son zamanlarda hızla yükselirken en ucuz araç modelleri belli oldu.
Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi sınırlı olanlar hasarlı, boyalı, yüksek kilometreli otomobillere yönelmeye başladı. Ucuz ikinci el otomobiller taksi çıkması ya da yüksek kilometreye de sahip olabiliyor.
İşte piyasada satılan en ucuz otomobil modelleri...
FIAT
2012 model Fiat Albea'larda 50 bin liranın altında hasar boya durumuna göre değişen araçlar mevcut. 50 bin lira altında 2013 model Fiat Linea'lar da var.
RENAULT
50 bin lira altında 2012 model Renault Symbol de yer alıyor. Vatandaşlar, araç fiyatları yükselince hasarlı ya da boyalı araçları radarına aldı.
DACIA
2012 model Dacia Logan 50 bin liranın altında fiyatlara da var, 123 bin liraya da! Farklı fiyat seçenekleriyle birçok seçenek sunan Dacia Logan'lara da bakabilirsiniz.