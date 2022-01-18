Hepsi 150 bin liranın altında! 2022 Ocak ayının en ucuz ikinci el araçları belli oldu: Listede 16 model var
2022 yılının Ocak ayında en ucuz ikinci el araç modelleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Fiyatı 150 bin TL'nin altında olan otomobiller belli oldu.
Ülkemizde sedan ve hatchback arabalara ilgi olsa da, yüksek ve geniş olmasından dolayı SUV araçlar da en çok rağbet gören modeller arasında bulunuyor. Tüketiciler sahibinden satılık uygun fiyatlı ikinci el SUV modellerini araştırıyor. Listede yer alan araçların çoğunda katlanır arka koltuklar ve Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler bulunmuyor.
İşte en ucuz ikinci el araçlar...
Chery Seri Tiggo Model 1.6 Acteco Lusso
2011 Yakıt Benzin & LPG Vites Manuel
Fiyat: 133.500 TL
Chevrolet Seri Blazer Model 4.3
1998 Yakıt Benzin & LPG Vites Otomatik
Fiyat: 125.000 TL
Dacia Seri Duster Model 1.5 dCi Ambiance
2013 Yakıt Dizel Vites Manuel
Fiyat: 125.000 TL