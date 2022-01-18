Hepsi 150 bin liranın altında! 2022 Ocak ayının en ucuz ikinci el araçları belli oldu: Listede 16 model var

Ülkemizde sedan ve hatchback arabalara ilgi olsa da, yüksek ve geniş olmasından dolayı SUV araçlar da en çok rağbet gören modeller arasında bulunuyor. Tüketiciler sahibinden satılık uygun fiyatlı ikinci el SUV modellerini araştırıyor. Listede yer alan araçların çoğunda katlanır arka koltuklar ve Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler bulunmuyor.



İşte en ucuz ikinci el araçlar...