Hep merak edilmişti! Suda yürüyen sihirbaz sırrını açıkladı
Breaking Magician's ismiyle inanılmaz gösterilere imza atan maskeli sihirbaz, su üstünde nasıl yürüdüğünü açıkladı.
Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbazın gösterileri izlenme rekoru kırıyor.
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İşte, maskeli sihirbazın sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar.
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Havuzda yürüme gösterisi ve hilesi
Sihirbaz, kamera açısını kendi lehine kullanarak havuzda, su üzerinde yürüme gösterisi yaptı. Usta sihirbaz hilesinin sırrını görselleri yayınlayarak paylaştı. Bakın sihirbazın hilesi bakın neymiş!
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