Hep birlikte söylediler! Serkan Keskinci kurmuştu...

Sadece bir konser değil, bir paylaşım ve dostlarla bir kutlama, bir buluşma ve "biz" olma hali olan 'Hep Barabar'ın kadrosunda; Demet Evgâr, Selen Öztürk, Umut Kurt, Özgür Çevik, Nejat İşler, Canan Ergüder, Gülinler, Cengiz Bozkurt, Şebnem Hassanisoughi ve Gökçe Bahadır yer alıyor.