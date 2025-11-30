BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33

Hep birlikte söylediler! Serkan Keskinci kurmuştu...

|
Hep birlikte söylediler! Serkan Keskinci kurmuştu...

Serkan Keskin'in kurucularından olduğu; Demet Evgar, Selen Öztürk, Umut Kurt ve Özgür Çevik, Nejat İşler, Canan Ergüder, Gülinler, Cengiz Bozkurt, Şebnem Hassanisoughi ve Gökçe Bahadır'ın da yer aldığı 'Hep Barabar' ilk kez sahnelendi

Hep birlikte söylediler! Serkan Keskinci kurmuştu... - Resim: 1

Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sekan Keskin'in kurucularından olduğu 'Hep Barabar' ilk kez sahnelendi.

110
Hep birlikte söylediler! Serkan Keskinci kurmuştu... - Resim: 2

Sadece bir konser değil, bir paylaşım ve dostlarla bir kutlama, bir buluşma ve "biz" olma hali olan 'Hep Barabar'ın kadrosunda; Demet Evgâr, Selen Öztürk, Umut Kurt, Özgür Çevik, Nejat İşler, Canan Ergüder, Gülinler, Cengiz Bozkurt, Şebnem Hassanisoughi ve Gökçe Bahadır yer alıyor.

210
Hep birlikte söylediler! Serkan Keskinci kurmuştu... - Resim: 3

Geceye katılan Pelin Akil, sahneyi heyecanla beklediğini söyledi. 

310
Hep birlikte söylediler! Serkan Keskinci kurmuştu... - Resim: 4

Akil; "Harika bir kadro, çok merak ediyorum" dedi. Yoğun bir dönemden geçtiğini belirten oyuncu, önümüzdeki günlerde alacağı sahne için hazırlık aşamasında olduğunu da aktardı.

410