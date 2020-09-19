Hep aynı ateşli pozu veriyor! İşte İnstagram'ın nefes kesen yeni akımı
Düzenli olarak fotoğraf paylaşan Instagram ünlüleri, yeni akım olan kürdan pozuyla nefesleri kesiyor.
Yeni Instagram akımında, Zara McDermott, Chloe Ferry gibi ünlüler ateşli “kürdan” pozlarıyla fırtınalar estiriyor. Nefes kesen pozları ile ünlü isimler takipçilerini büyüledi.
İşte o pozlar...
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Chloe Ferry gibi yıldızlar yeni “kürdan” pozuyla görünüyor.
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Zara McDermott, kocaman gülümseyişini, kürdan pozuyla tamamladı.
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Hiçbir yeni Instagram akımını kaçırmayan Kylie Jenner da kürdan pozu verdi.
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