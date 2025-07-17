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Henüz nedeni belirlenemedi ama... Ortaya çıkan görüntüler yürekleri yaktı...

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Henüz nedeni belirlenemedi ama... Ortaya çıkan görüntüler yürekleri yaktı...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Henüz nedeni belirlenemedi ama... Ortaya çıkan görüntüler yürekleri yaktı... - Resim: 1

Şenköy Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaşan yangın geniş alanda etkili oldu.

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Henüz nedeni belirlenemedi ama... Ortaya çıkan görüntüler yürekleri yaktı... - Resim: 2

Yangın alanında çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan yerlerdeki inceleme ve tarama çalışmalarına devam ediyor.

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Henüz nedeni belirlenemedi ama... Ortaya çıkan görüntüler yürekleri yaktı... - Resim: 3

VALİLİK AÇIKLADI

Valilikten yapılan açıklamada, Şarköy ilçesinde 15 Temmuz Salı günü başlayan yangının, kısa sürede geniş alana yayıldığı hatırlatıldı.

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Henüz nedeni belirlenemedi ama... Ortaya çıkan görüntüler yürekleri yaktı... - Resim: 4

Yangının, görevlilerin kesintisiz olarak yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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