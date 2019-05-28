Henüz 16 yaşında! Lüks arabalar dünyaca ünlü starlar... Kendi hayvanat bahçesi bile var

Instagram'da "Money Kicks" ismiyle nam salan Rashed Saif Belhasa'nın 1.5 milyon takipçisi var. Bu zengin genç ailesiyle birlikte Birleşİk Arap Emirlikleri'nde devasa bir evde yaşıyor. Öyle büyük bir ev ki, içerisinde golf sahası ve egzotik hayvanların bulunduğu bir hayvanat bahçesi bile bulunuyor.