Henüz 16 yaşında! Lüks arabalar dünyaca ünlü starlar... Kendi hayvanat bahçesi bile var
DUBAI'nin en zengin insanlarından birinin oğlu olan ve sosyal medya fenomenine dönüşen 16 yaşındaki Rashed Saif Belhasa, yaşadığı lüks hayatla gündemden düşmüyor.
Instagram'da "Money Kicks" ismiyle nam salan Rashed Saif Belhasa'nın 1.5 milyon takipçisi var. Bu zengin genç ailesiyle birlikte Birleşİk Arap Emirlikleri'nde devasa bir evde yaşıyor. Öyle büyük bir ev ki, içerisinde golf sahası ve egzotik hayvanların bulunduğu bir hayvanat bahçesi bile bulunuyor.
Rashed, abartılı hayat tarzını World's Weirdest Homes adlı programda herkese göstermişti. Ayrıca babası gibi olmak ve kazancını kendi kendine sağlamak istediğini belirtti.
Hayvanat bahçesinde 500 egzotik hayvan bulunuyor. Rashed'in babası ünlü iş adamı Saif Ahmed Belhasa ihmal edilen özel hayvanat bahçelerinden topladığı hayvanlarla bu hayvanat bahçesini oluşturdu.
Devasa oturma odasından rahatlıkla görülen bu özel hayvanat bahçesinde aslanlar, kaplanlar, panterler, leoparlar, çitalar, zürafalar ve ayılar bulunuyor.