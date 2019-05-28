Henüz 16 yaşında! Lüks arabalar dünyaca ünlü starlar... Kendi hayvanat bahçesi bile var

Henüz 16 yaşında! Lüks arabalar dünyaca ünlü starlar... Kendi hayvanat bahçesi bile var

DUBAI'nin en zengin insanlarından birinin oğlu olan ve sosyal medya fenomenine dönüşen 16 yaşındaki Rashed Saif Belhasa, yaşadığı lüks hayatla gündemden düşmüyor.

Henüz 16 yaşında! Lüks arabalar dünyaca ünlü starlar... Kendi hayvanat bahçesi bile var - Sayfa 1

Instagram'da "Money Kicks" ismiyle nam salan Rashed Saif Belhasa'nın 1.5 milyon takipçisi var. Bu zengin genç ailesiyle birlikte Birleşİk Arap Emirlikleri'nde devasa bir evde yaşıyor. Öyle büyük bir ev ki, içerisinde golf sahası ve egzotik hayvanların bulunduğu bir hayvanat bahçesi bile bulunuyor.

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Henüz 16 yaşında! Lüks arabalar dünyaca ünlü starlar... Kendi hayvanat bahçesi bile var - Sayfa 2

Rashed, abartılı hayat tarzını World's Weirdest Homes adlı programda herkese göstermişti. Ayrıca babası gibi olmak ve kazancını kendi kendine sağlamak istediğini belirtti.

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Henüz 16 yaşında! Lüks arabalar dünyaca ünlü starlar... Kendi hayvanat bahçesi bile var - Sayfa 3

Hayvanat bahçesinde 500 egzotik hayvan bulunuyor. Rashed'in babası ünlü iş adamı Saif Ahmed Belhasa ihmal edilen özel hayvanat bahçelerinden topladığı hayvanlarla bu hayvanat bahçesini oluşturdu. 

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Henüz 16 yaşında! Lüks arabalar dünyaca ünlü starlar... Kendi hayvanat bahçesi bile var - Sayfa 4

Devasa oturma odasından rahatlıkla görülen bu özel hayvanat bahçesinde aslanlar, kaplanlar, panterler, leoparlar, çitalar, zürafalar ve ayılar bulunuyor.

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