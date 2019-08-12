Henry Oynekuru Monaco'da

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile başarılı bir dönem geçiren Nijeryalı futbolcu, 44 resmi müsabakada 16 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 da asist yaptı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı

Onyekuru kariyerinde daha öncede Aspire, Eupen ve Anderlecht formaları giydi.