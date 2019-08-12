Henry Oynekuru Monaco'da

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Henry Oynekuru Monaco'da

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Fransa temsilcisi Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Onyekuru, 44 maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu.

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Bonservisi İngiliz ekibi Everton'da olan Onyekuru, Fransa'nın Monaco takıına transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Fransız basınına göre genç futbolcu için Everton'a 15 milyon Euro verileceği ifade edildi.

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile başarılı bir dönem geçiren Nijeryalı futbolcu, 44 resmi müsabakada 16 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 da asist yaptı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı
Onyekuru kariyerinde daha öncede Aspire, Eupen ve Anderlecht formaları giydi.

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