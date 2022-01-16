Hemşire ile teknikerin 'kalem kavgası' bir hastayı öldürdü! O hemşire dehşet anlarını anlattı

İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakalaşması faciayla sonuçlandı. Hemşire Ekrem K., bir evrakı imzalamak için biyomedikal teknikeri Fatih K.'nın (35) cebindeki kalemi aldı. Kalem inatlaşması sürerken, "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" diyen Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı.