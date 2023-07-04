Hemşire ile diyaliz hastasıyla hastane otoparkında sevişti! Hasta feci şekilde öldü
İNGİLTERE'de bir hemşire, diyaliz teravisi için kliniğe gelen hasta ile otoparkta cinsel ilişkiye girdi. O sırada hasta kalp krizi geçirdi. Hemşire, İfşa olmamak için ambulans çağırmadı. Diyaliz hastası adam feci şekilde can verdi. Skandal olay yıllar sonra ortaya çıktı...
İngiltere'nin Galler bölgesinde 2019 yılının Ekim ayında Betsi Cadwaladr Üniversite Hastanesi’nde görevli olan hemşire Penelope Williams, otopark alanındaki bir araçta ismi açıklanmayan bir diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi.
Seviştikleri sırada talihsiz adam kalp krizi geçirirken, panik olan kadın hemen ilk yardım ekiplerini aramak yerine yakın bir doktor arkadaşını çağırdı. Telefonla destek isteyerek park yerine çağrılan adam, kalp masajı ve suni solunum yapsa da diyaliz hastası yaşamını yitirdi.
İfşa olmamak için ambulans çağırmadı
Hemşirenin bir yıldır adamla ilişkisi olduğu açıklanırken, kadının da “ilişkilerinin ortaya çıkmasından” endişe ettiği için ambulans çağırmadığı belirtildi.
Otomobilde ilişkiye girerken...
Otomobilde cinsel ilişkiye giren adamın kalp yetmezliği ve kronik böbrek rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitirdiği ise bu hafta yapılan komite toplantısında netlik kazandı. Hemşirenin olaydan sonra başlatılan soruşturmada, “Hastam bana Facebook’tan mesaj attı ve iyi olmadığını söyleyerek hastanenin dışında buluşmak istedi. Daha sonra olaylar gelişti” dediği öğrenildi.