Hemşire ile diyaliz hastasıyla hastane otoparkında sevişti! Hasta feci şekilde öldü

Otomobilde ilişkiye girerken...

Otomobilde cinsel ilişkiye giren adamın kalp yetmezliği ve kronik böbrek rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitirdiği ise bu hafta yapılan komite toplantısında netlik kazandı. Hemşirenin olaydan sonra başlatılan soruşturmada, “Hastam bana Facebook’tan mesaj attı ve iyi olmadığını söyleyerek hastanenin dışında buluşmak istedi. Daha sonra olaylar gelişti” dediği öğrenildi.