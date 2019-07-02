Hemşire Gizem'in ölümüne sebep olmuşlardı! O Ses Türkiye yarışmacısı hakkında skandal karar

Hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Merve Köstereli ve bir dönem O Ses Türkiye yarışmasına katılan nişanlısı Tunç Öcal’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.