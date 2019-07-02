Hemşire Gizem'in ölümüne sebep olmuşlardı! O Ses Türkiye yarışmacısı hakkında skandal karar
Minibüsten indiği sırada süratle gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'nun devam eden mahkemesinde, ara karar olarak tutuklu sanıkların 80’er bin lira nakti kefalet karşılığında tahliyelerine hükmedildi.
Hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Merve Köstereli ve bir dönem O Ses Türkiye yarışmasına katılan nişanlısı Tunç Öcal’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Sanıklardan Tunç Öcal, olay tarihinde Merve Köstereli ile birlikte Taksim'e gittiklerini belirterek, araçta seyir halindeyken Merve'nin ellerinin titrediğini, alkolün etkisinde olduğunu, aracın yaklaşık 120 kilometre hızla gittiğini ve bu konuda Merve'yi yavaşlaması için uyardığını söyledi.
Konuşmasına devam eden Tunç Öcal, "Fakat direksiyonu başka bir yöne kıracak ve aracın hakimiyetini kaybettirecek şekilde müdahalede bulunmadım" şeklinde savunmasını yaptı. Tutuklu sanık Merve Köstereli ise, şu açıklamalarda bulundu;
Nişanlısını suçladı: “Olay tarihinde aracı kullanan bendim. Tunçla tartıştığımız doğrudur. Olayın meydana gelmesine sebep olan kişi Tunç Öcal'dır. Meydana gelen kazada benim herhangi bir suçum bulunmamaktadır. 9 aydır tutukluyum”