Hemşire 7 ayda 2 kez koronavirüse yakalandı! İzmir'de görülen vaka
İZMİR'de 7 ayda 2 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan hemşire Hatice Demir Savaş'ın durumu şaşırttı. Bu durum koronavirüse karşı bağışıklığın hiç de uzun sürmediğini gösteriyor.
İzmir'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir merkezde hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Hatice Demir Savaş, nisan ayında rahatsızlanması üzerine eşi tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayene ve tetkiklerde akciğerlerinde Covid-19'a bağlı tutulum tespit edilen Savaş, hastanede 10 gün tedavi gördü.
Evinde 3 hafta karantinada kalarak sağlığına kavuşan Savaş, kasım ayında nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu. Yeniden Covid-19 teşhisi konan Savaş, hastalığı ailesine bulaştırmamak için İzmir Valiliği tarafından belirlenen öğrenci yurdunda 3 hafta karantinada kaldı. Savaş, sağlığına kavuşarak evine döndü.
"Nefesimin tıkandığı anlar oldu"
Hemşire Hatice Demir Savaş, Covid-19 hastalığı nedeniyle 7 ay boyunca hayatının en zor dönemini geçirdiğini söyledi. Hastalığın Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayında itibaren önerilen tüm tedbirlere dikkat ettiğini belirten Savaş şöyle konuştu:
Çocuklarımı göremeyeceğim diye düşündüm
"Hastalık bende nefes darlığı olarak kendini gösterdi. Daha sonraki süreçlerde ise kalp çarpıntılarım çoğaldı. Bu hastalığı o kadar ağır geçirdim ki artık hayatımın sonuna geldiğimi, çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşünmeye başladım. Nefesimin tıkandığı anlar oldu. Kovid-19'un ne kadar zorlu bir hastalık olduğunu televizyonlardan izliyordum ama yaşayınca daha iyi öğrendim."