Hemoroide ne iyi gelir evde doğal çözümler!

Halk arasında ‘basur’ ya da ‘mayasıl’ olarak bilinen hemoroid, makat bölgesinde şişlik ile kendini gösterir. Hemoroid, iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Anal bölgede bir nedene bağlı olarak toplardamar yumakları genişleyerek makatın dışına çıkar. Uzun süren kabızlık dönemlerindeki ıkınma, uzun süre ayakta kalma ve gebelik, anal bölgede hemoroidin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.