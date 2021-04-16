Hemoroide ne iyi gelir evde doğal çözümler!
Hemoroid tedavisinin yanı sıra yaşam konforuna yönelik bazı alışkınlar kazanmak, hastalardaki şikayetlerin azalmasına yardımcı oluyor. İşte hemoroid şikayetlerini azaltan öneriler...
Halk arasında ‘basur’ ya da ‘mayasıl’ olarak bilinen hemoroid, makat bölgesinde şişlik ile kendini gösterir. Hemoroid, iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Anal bölgede bir nedene bağlı olarak toplardamar yumakları genişleyerek makatın dışına çıkar. Uzun süren kabızlık dönemlerindeki ıkınma, uzun süre ayakta kalma ve gebelik, anal bölgede hemoroidin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.
Hemoroid hastaları nelere dikkat etmeli?
1-Hemoroid kaynaklı şikayetlerin etkisini azaltmak için beslenme tarzı değiştirilmelidir. Zeytinyağlı yemekler ve lifli besinler tüketilmeli, günde 2-3 litre su içilmelidir. Tuvalette uzun süre kalınmamalıdır.
2-Kırmızı et tüketimi mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. Bunun yanında hamur işi, pilav ve makarna gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler de azaltılmalıdır.
3-Dış hemoroid genelde uzun süre oturan ofis çalışanları ve uzun yol şoförlerinde görülmektedir. Hemoroidin sağlık sorunu haline gelmemesi için mümkünse uzun süre oturmaktan kaçınmak önemlidir.