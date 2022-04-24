Hemen sildi ama iş işten geçti! Duygu Özaslan'ın hatası bu kadar da olmaz dedirtti.
Magazin basınında ilginç çıkışları ve açıklamaları ile sık sık gündem olan Duygu Özaslan'ın son paylaşımı yine beyin yaktı.
Magazin basınının en çok sevdiği isimlerden biri olan Duygu Özaslan'ın yaptıkları bitmiyor. Giydiği kıyafetlerle, sahanda yumurtaya 'sunny side up' demesiyle, photoshoplarıyla, ünlü isimlerin pozlarını ve yaptığı kombinleri birebir taklit etmesiyle bir sık sık gündem oluyor.
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Dün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını kutlarken öyle bir yazım yanlışı yaptı ki yine sosyal medyanın gündemi oldu.
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Giydiği kıyafetlerle, sahanda yumurtaya "sunny side up" demesiyle,
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Photoshoplarıyla, yaptığı suluk reklamıyla,
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