Hemen eşinizle olan fotoğrafınıza bakın! Beden dili ilişkinizle ilgili bütün şifreleri çözüyor

Beden dili uzmanı Mike Carter “İstediğimiz, sevdiğimiz ve güçlü bir şekilde hissettiğimiz şeylere fiziksel olarak eğilimliyiz” diyerek testin isabetli sonuçlarını vurguluyor. İlişki koçu Rachel New ise testte görülen eğilmenin kişinin etkiyi kabul etmeye istekli olduğunu gösterdiğini, bunun da partnerinin önerilerini dikkate aldığı ve savunmaya geçmeden fikrini değiştirmeye açık olduğu anlamına geldiğini söylüyor: “Erkekler bu eğilimde daha az görülüyor, bu yüzden eğer erkek eğiliyorsa, kendini güvende ve kendinden emin hissettiğinin çok iyi bir işareti. İdeali her iki eşin de eğilmesi.”DailyMail de bu fenomen hale gelen yeşil ok çizgini ünlü isimlere uygulayarak beden dillerinden ilişkideki tutumlarını inceliyor.