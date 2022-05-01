Hemen eşinizle olan fotoğrafınıza bakın! Beden dili ilişkinizle ilgili bütün şifreleri çözüyor
Bu hafta yalnızca Tiktok'ta 11.2 görüntülemeye ulaşan yeşil ok testi ilişkide kimin daha dominant, kimin daha çok eşini izleyen biri olduğunu ortaya çıkartıyor. Test son günlerde çiftler arasında adeta trend haline geldi.
Yeşil ok testi olarak adlandırılan test, bir ilişkide kimin dominant olduğunu belirlemek için bir fotoğrafta her bir partnerin vücuduna çizilmiş yeşil bir çizgi kullanıyor.
Test ilk olarak Mayıs 2020’de Twitter kullanıcısı Rivelino tarafından oluşturuldu. Bu, bir kişinin yeşil çizgisinin hangi yöne eğildiğine bağlı olarak, o kişinin ilişkideki tutumuyla ilgili bilgi veriyor. Teste göre; ilişkideki kişilerin başlarından bellerine kadar çizilen yeşil okun eğilimine bakılıyor.
Beden dili uzmanı Mike Carter “İstediğimiz, sevdiğimiz ve güçlü bir şekilde hissettiğimiz şeylere fiziksel olarak eğilimliyiz” diyerek testin isabetli sonuçlarını vurguluyor. İlişki koçu Rachel New ise testte görülen eğilmenin kişinin etkiyi kabul etmeye istekli olduğunu gösterdiğini, bunun da partnerinin önerilerini dikkate aldığı ve savunmaya geçmeden fikrini değiştirmeye açık olduğu anlamına geldiğini söylüyor: “Erkekler bu eğilimde daha az görülüyor, bu yüzden eğer erkek eğiliyorsa, kendini güvende ve kendinden emin hissettiğinin çok iyi bir işareti. İdeali her iki eşin de eğilmesi.”DailyMail de bu fenomen hale gelen yeşil ok çizgini ünlü isimlere uygulayarak beden dillerinden ilişkideki tutumlarını inceliyor.
BORIS JOHNSON VE CARRIE JOHNSON
Carrie Johnson ve başkanın fotoğrafları ilişki dinamiklerinin son derece dengeli olduğunu gösteriyor.
Daha önce iki evlilik yapmış ve yedi çocuk babası olan Boris Johnson fotoğraflardaki duruşuyla, genç eşine ayak uydurabilecek kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Mike Carter, “Bu fotoğrafta yürüme şekillerinde gerçek bir simetri var. Birbirleriyle uyumlular, bu da ilişkilerinde eşzamanlılık olduğunu gösteriyor” diyor.
KATE MIDDLETON VE PRENS WILLIAM
İster resmî basın çekimleri isterse Kate tarafından çekilmiş daha samimi aile fotoğrafları olsun, Cambridges’in dengeli ve kusursuz fotoğrafları dikkat çekiyor.
Çizgiler çok düz. Bu da eşit, paylaşılan bir dinamiği gösteriyor. Carter, uzun zamandır birlikte olan çiftin güven ve çatışma olmayan bir ilişki içinde olduğunu belirtiyor.