Hemen eşinizle olan fotoğrafınıza bakın! Beden dili ilişkinizle ilgili bütün şifreleri çözüyor

Yeşil ok testi olarak adlandırılan test, bir ilişkide kimin dominant olduğunu belirlemek için bir fotoğrafta her bir partnerin vücuduna çizilmiş yeşil bir çizgi kullanıyor.

Test ilk olarak Mayıs 2020’de Twitter kullanıcısı Rivelino tarafından oluşturuldu. Bu, bir kişinin yeşil çizgisinin hangi yöne eğildiğine bağlı olarak, o kişinin ilişkideki tutumuyla ilgili bilgi veriyor. Teste göre; ilişkideki kişilerin başlarından bellerine kadar çizilen yeşil okun eğilimine bakılıyor.