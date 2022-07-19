Hemen ayakkabıları çıkarıp çıplak ayakla çimlere basın! İnanılmaz faydaları var
Parklarda, bahçelerde veya pikniklerde, ayakkabısız olarak çimlere basan çocukları genellikle uyarırız. Fakat çıplak ayakla çimlerin üzerinde gezmenin tahmin bile edemeyeceğiniz kadar çok faydası bulunuyor.
Ünlü Fitoterapi Uzmanı Dr. Mustafa Eraslan, çıplak ayakla çimlere basmanın oldukça faydalı olduğundan bahsetti.
Özellikle halsizlik ve yorgunluk sıkıntısı çeken kişilerin mutlaka çimlere basmasını öneren Mustafa Erarslan, bahar aylarının bu etkinlik için son derece uygun olduğunu belirtti.
Çok sayıda insanda bahar aylarında halsizlik, sabah uyanamama, yorgun uyanma ve sinirlilik hali görüldüğünü söyleyen Dr. Eraslan, bunun başlıca sebeplerinden birinin vücutta biriken statik elektrik olduğunu söyledi.
Çıplak ayakla çimene basmanın faydası : Kış aylarından yaz aylarına geçilen bahar mevsiminde vücuttaki elektrik akımının havadaki elektrik akımından etkilenerek insan vücudundaki dengeyi bozduğunu belirten Dr. Mustafa Eraslan, insan vücudunun elektrikle çalıştığını bu yüzden yorgunluk, halsizlik, sinirlilik gibi hislerin tamamının vücuttaki sinirlerle ilgili olduğunu ifade etti.