Hemen ayakkabıları çıkarıp çıplak ayakla çimlere basın! İnanılmaz faydaları var

Çıplak ayakla çimene basmanın faydası : Kış aylarından yaz aylarına geçilen bahar mevsiminde vücuttaki elektrik akımının havadaki elektrik akımından etkilenerek insan vücudundaki dengeyi bozduğunu belirten Dr. Mustafa Eraslan, insan vücudunun elektrikle çalıştığını bu yüzden yorgunluk, halsizlik, sinirlilik gibi hislerin tamamının vücuttaki sinirlerle ilgili olduğunu ifade etti.