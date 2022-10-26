Hemen avucunuzun içine bakın! Eğer o çizgi elinizin ortasındaysa...
Tıpkı parmak izi kadar avuç içi de her insanda farklılık gösterir. Avuç içinde bulunan hayat çizgisi ve kader çizgisi aslında kişiliğiniz, karakteriniz hakkında çok önemli ipuçları veriyor. Peki bu çizgiler tam olarak ne anlama geliyor? Şimdi bu haberi okuyan herkes avuç içlerine baksın...
Evet, inanması gerçekten çok zor geliyor ama avuç içinde bulunan çizgiler bizim kişilk ve karakterlerimizi yansıtıyor. İşin sırrı ise en çok hangi elinizi aktif bir şekilde kullandığınzda. Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir. Peki çizgilere bakarak kişilik analizi nasıl yapılır, bakalım...
Avuç içinde kalp şekliniz varsa;
Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir. Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek.
Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz. Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz.
Seks sizin için ön planda
Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kısa çizgiye sahipseniz seksi daha ön planda tutuyorsunuz.