Hemen avucunuzun içine bakın! Eğer o çizgi elinizin ortasındaysa...

Evet, inanması gerçekten çok zor geliyor ama avuç içinde bulunan çizgiler bizim kişilk ve karakterlerimizi yansıtıyor. İşin sırrı ise en çok hangi elinizi aktif bir şekilde kullandığınzda. Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir. Peki çizgilere bakarak kişilik analizi nasıl yapılır, bakalım...