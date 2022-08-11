Hemcinsleri kızacak tarla işçisi kadınlardan ilginç sitem: Dudakları, elleri boyalı...

"Onlar denize girerken..."

Aydın'da sıcak soğuk demeden tarlada çalışan kadınlar, masa başında çalışan hemcinslerinin kendilerine göre daha şanslı olduklarını belirterek, "Onlar izin günlerinde de olsa adada denize girerken; biz durmadan burada çalışmaya, hayat mücadelesi vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.