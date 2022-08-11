Hemcinsleri kızacak tarla işçisi kadınlardan ilginç sitem: Dudakları, elleri boyalı...
AYDIN'da günlüğü 100 TL'ye kavurucu sıcakta tarlada çalışan kadınların, masa başı çalışan bazı hemcinslerine sitemli sözler söylemesi dikkat çekti.
Potansiyeli ve ürün çeşitliliği bakımından Türkiye'deki tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden biri olan Aydın'da üretim aralıksız olarak sürüyor.
Kışın soğuğa, yazın da 40 derecenin üzerine çıkan sıcağa rağmen her sabah tarla yolunu tutan kadınlar evine ekmek götürmek için zor şartlar altında çalışıyorlar.
"Onlar denize girerken..."
Aydın'da sıcak soğuk demeden tarlada çalışan kadınlar, masa başında çalışan hemcinslerinin kendilerine göre daha şanslı olduklarını belirterek, "Onlar izin günlerinde de olsa adada denize girerken; biz durmadan burada çalışmaya, hayat mücadelesi vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Dudakları, elleri boyalı..."
Bamya üreticisi Dudu Mert klimalı ortamlarda masa başı çalışanların iş beğenmemesine anlam veremediğini ifade ederek, "Dudakları, elleri boyalı, eli kalem tutan kadınlar buraya gelecek, bizimle tarlaya girip asıl paranın nasıl kazanıldığını görecekler." dedi.