Hem vücut geliştirme şampiyonu hem de ebe! Mersin'de pandemi servisinde gönüllü çalışıyor

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan ve uzun yıllardır sporla uğraşan Fadime Ayışık Karaca, ilk kez katıldığı vücut geliştirme şampiyonasında Türkiye birinciliğini elde etti. Sporcu kimliğinin yanında ebe olarak sağlık hizmetinde görev yapan Karaca, salgının çıktığı ilk günden beri koronavirüs servisinde gönüllü olarak çalışıyor.