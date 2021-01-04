Hem vücut geliştirme şampiyonu hem de ebe! Mersin'de pandemi servisinde gönüllü çalışıyor
MERSİN'deki hastanede ebe olarak görev yapan vücut geliştirme şampiyonu Fadime Ayışık Karaca (43), pandeminin ilk gününden bu yana Covid-19 servisinde gönüllü olarak çalışıyor.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan ve uzun yıllardır sporla uğraşan Fadime Ayışık Karaca, ilk kez katıldığı vücut geliştirme şampiyonasında Türkiye birinciliğini elde etti. Sporcu kimliğinin yanında ebe olarak sağlık hizmetinde görev yapan Karaca, salgının çıktığı ilk günden beri koronavirüs servisinde gönüllü olarak çalışıyor.
Covid'e yakalanmadı: Yaptığı gönüllülükten dolayı mutlu olan Karaca, sporcu kişiliği ile koronavirüse yakalanmadı.
20 yıldan fazla süredir sporla uğraşan Karaca, "Profesyonel sporculuğum 2'nci kademe antrenörlüğümü almamla birlikte başladı. Türkiye şampiyonluğum var, milli sporcuyum. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettim. Aynı zamanda Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ebe olarak görev alıyorum." dedi.
Karaca, "Spor sayesinde bağışıklık sistemim güçlendi. Psikolojik olarak beni çok güçlü yapıyor. Sporun pandemi sürecinde beni ciddi anlamda koruduğunu düşünüyorum. Meslektaşlarım da sporun bu konuda avantajını yaşadığını söylüyorlar" ifadelerini belirtti.