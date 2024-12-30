Hem kaşık aldı hem rekor kırdı! MasterChef'te ilk 4'e kalan 3. isim belli oldu
MasterChef Türkiye'de 2024 yılı şampiyonunun belirlenmesi için geri sayım sürüyor. Yarışmanın dün akşamki bölümünde üçüncü finalist de belli oldu. İşte ayrıntılar...
MasterChef Türkiye'de yarı finalistler birer birer belli olmaya başladı. Ceket giymeye hak kazanan Semih, Onur, Eda, Kerem ve Beyza'dan; Semih ve Onur ilk 4'e kalmayı başardı.
29 Aralık akşamı yukarı çıkmak için mücadele eden Eda, Kerem ve Beyza; az malzeme konsepti ile bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı hazırladı.
Beyza'dan sunum anında talihsiz hata
Başlangıç tabağını hazırlayan Beyza, sunuma giderken çıtır ekmekleri tabağının içerisine düştü ve sunumu bozuldu. Yaşanan bu olay Beyza'nın gözyaşlarına boğulmasına sebep oldu.
İlk tur puan tablosu
İlk turun sonunda Eda, üç şeften 22,5 puan alarak ikinci etaba geçti. Beyza, toplamda 19 puan alırken; Kerem ise 22 puan aldı.