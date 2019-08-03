Hem güzel hem akıllı NASA bilim kadını Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hem güzel hem akıllı NASA bilim kadını Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı, bilim insanı Fionnghuala O’Reilly, 2019 İrlanda güzeli seçildi.

Hem güzel hem akıllı NASA bilim kadını Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi - Sayfa 1

Miss İrlanda 2019 Güzellik Yarışması’nın birincisi belli oldu. 28 kişinin birincilik tacı için yarıştığı Miss İrlanda 2019’un birincisi bilim insanı Fionnghuala O’Reilly oldu.

18
Hem güzel hem akıllı NASA bilim kadını Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi - Sayfa 2

İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bilim insanı, kodlayıcı ve model olan 25 yaşındaki Fionnghuala O’Reilly, tacını 2018 İrlanda güzeli Grinne Gallanagh’dan aldı.

28
Hem güzel hem akıllı NASA bilim kadını Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi - Sayfa 3

O’Reilly 70 bin Euro ödülün yanı sıra ülkesini Miss Universe’de temsil edecek. Yarışmada birinciliği elde eden O’Reilly ülkesinde hayırsever kimliğiyle de biliniyor.  

38
Hem güzel hem akıllı NASA bilim kadını Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi - Sayfa 4

İrlanda’nın en güzeli seçilen NASA çalışanı, “Kendimi rüyada gibi hissediyorum. Bu kuşak ve tacı giymek çok heyecan verici” dedi.

48