Hem eleştirdi hem yaptı! 71 Yaşındaki Nükhet Duru transparan tarzı ile olay...
71 yaşındaki ünlü sanatçı Nükhet Duru, son konserinde giydiği transparan sahne kostümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Son zamanlarda tarzı nedeniyle eleştirilen Hadise'yi bir dönem hedef alan Nükhet Duru adeta şaşkınlık yarattı.
Hadise sahne tarzı ile herkesin dilindeydi. Eleştirenler arasında Nükhet Duru'da yer alıyordu. bu tarzı, "kendi sözleriyle çelişti" yorumlarına neden oldu. Sanatçının sahne pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ünlü sanatçı Nükhet Duru, son konserinde tercih ettiği transparan sahne kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 71 yaşındaki sanatçı, cesur sahne tarzıyla hem beğeni hem de eleştiri topladı.
Kısa süre önce Hadise'nin sahne danslarını eleştiren Duru, bu çıkışıyla meslektaşlarıyla tartışma yaşamıştı. Hadise'nin 10-11 Temmuz tarihlerinde Harbiye Açıkhava'da verdiği konseri izleyen Attila Atasoy, sosyal medya hesabından "Müthiş bir koreografi, müthiş bir Hadise" paylaşımı yapmıştı. Duru, bu paylaşıma "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" şeklinde yanıt vererek Hadise'nin cesur sahne şovunu ve kostümü eleştirmiş bu sözler sonrası ikili arasında gerilim yaşanmıştı.
Atasoy'un "Senin tuhaf göbek-kalça danslarına razı mı olalım yani?" sözleriyle karşılık vermesiyle tartışma büyümüş, magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.