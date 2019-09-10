Hem doğal hem şifa deposu! Kuşburnu marmelatı böyle oluyor

Yozgat’ta daha çok ormanlık alanların eteklerinde kendiliğinden yetişen C vitamini deposu kuşburnunu toplayan aileler, kışa hazırlık yapıyor. Bin bir zahmetle toplanan kuşburnu bitkisel çay olarak kullanıldığı gibi daha çok marmelat yapımında kullanılıyor.