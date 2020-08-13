Hem avukat hem de şarkıcı olan Ebru Polat şimdi yeni mesleğe adım atıyor!

Tatillerine kısa bir ara verip İstanbul'a dönen Ebru Polat, önce imajından başlatıp mesleğine kadar değişikliğe gitti. Zaten Hukuk Fakültesi çıkışlı olan Ebru Polat, avukatlık yerine şarkıcılığı meslek edinmişken şimdilerde bir yenisine merak saldı.