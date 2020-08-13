Hem avukat hem de şarkıcı olan Ebru Polat şimdi yeni mesleğe adım atıyor!
Ebru Polat, yeni kararlarıyla gündeme bomba gibi düştü, hem yeni saç stilini hem de yeni mesleğini sevenleriyle paylaştı.
Karantina boyunca evden çıkmayan ünlü isimler arasında olan Ebru Polat, normalleşme süreciyle beraber soluğu anında tatilde aldı. Bodrum'un tozunu attıran Polat, seksi fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmezken bir anda yeni kararlarıyla olay oldu.
Tatillerine kısa bir ara verip İstanbul'a dönen Ebru Polat, önce imajından başlatıp mesleğine kadar değişikliğe gitti. Zaten Hukuk Fakültesi çıkışlı olan Ebru Polat, avukatlık yerine şarkıcılığı meslek edinmişken şimdilerde bir yenisine merak saldı.
İlk olarak hayranlarına uzun saçlarından vazgeçtiğini artık kısa saç stiliyle hayatına devam edeceğini açıklayan Polat, takipçilerine, "Yeni imajım.. Bundan sonra kısa saç..." mesajını verdi.
Saç konusunda hayranlarından tam not alan Ebru Polat, yeni mesleği için attığı adımları da sivri bir dille yazdı. Estetisyen olmak için sınava giren Polat, açıklamasında şunları yazdı: