Help Turkey çağrısına karşı çıktığı için bombardımana tutulan Nilgün Belgün patladı!

TÜRKİYE'nin dört bir yanını saran orman yangınlarını duyurmak için sosyal medyada bir anda yayılan ve Türkiye’ye dünya ülkelerinden yardım istenen “Help Turkey” ve "Global Call" kampanyası ile tartışmalar gündeme bomba gibi düştü. Birçok sosyal medya fenomeni, şarkıcı, oyuncu ve ve sanat dünyasının önde gelen isimleri kampanyaya destek olurken, akrşı çıkarak "Milli duyguları zedelediği ve Türkiye'nin dünya karşısıdnaki imajını küçük düşürme propagandası olduğunu' savundu. Hashtag'leri paylaşmayacağını ve desteklemediğini duyuran söz yazarı Şehrazat, oyuncu Nilgün Belgün ve Nilüfer Yumlu'ya sosyal medyadan tepki yağdı.