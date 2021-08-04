Help Turkey çağrısına karşı çıktığı için bombardımana tutulan Nilgün Belgün patladı!
TÜRKİYE'yi saran orman yangını sürecinde ortaya çıkan 'Global Call' (Global çağrı) ve 'Help Turkey' (Türkiye'ye yardım edin) hashtaglerinin 'Türkiye'yi aciz gösterdiği ve milli duyguları zedelediği'ni ifade ederek 'ağırına gittiğini' söyleyen Nilgün Belgün, kendisine yönelik sosyal medyadan gelen eleştirilere en sonunda patladı.
TÜRKİYE'nin dört bir yanını saran orman yangınlarını duyurmak için sosyal medyada bir anda yayılan ve Türkiye’ye dünya ülkelerinden yardım istenen “Help Turkey” ve "Global Call" kampanyası ile tartışmalar gündeme bomba gibi düştü. Birçok sosyal medya fenomeni, şarkıcı, oyuncu ve ve sanat dünyasının önde gelen isimleri kampanyaya destek olurken, akrşı çıkarak "Milli duyguları zedelediği ve Türkiye'nin dünya karşısıdnaki imajını küçük düşürme propagandası olduğunu' savundu. Hashtag'leri paylaşmayacağını ve desteklemediğini duyuran söz yazarı Şehrazat, oyuncu Nilgün Belgün ve Nilüfer Yumlu'ya sosyal medyadan tepki yağdı.
Besteci ve söz yazarı Şehrazat "Bu yardım çağrısı çok ağrıma gitti. Vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardım çağrısını paylaşmayacağım" dedi. Şehrazat’a destek, oyuncu Nilgün Belgün’den geldi. Belgün, “Benim de ağrıma gitti ben de paylaşmayacağım” diye yazdı.
Nilüfer, Nilgün Belgün ve Şehrazat'ın kampanyaya destek vermemesi üzerine Twitter'da binlerce takipçisi bulunan Listenary ve 'nerede o eski şarkılar' isimli hesaplar şüpheli kampanyaya destek vermeyen sanatçıların eserlerini yayınlamayacaklarını duyurdu.