Helin Kandemir ve Celal Can Algül barıştı! Bir şans daha...
Kısa süre önce yollarını ayırma kararı alan genç oyuncu Helin Kandemir ile Celal Can Algül, sürpriz bir şekilde aşklarına yeniden şans verdi. İkili, barışmanın ardından ilk kez birlikte görüntülendi. Arkadaşlarının düğününe el ele katılan çift, bu karelerle magazin gündemini yeniden hareketlendirdi.
Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan genç oyuncu Helin Kandemir, bir süredir oyuncu Celal Can Algül ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Kısa süre önce ani bir kararla yollarını ayıran çiftin ilişkisi, magazin kulislerinde çok konuşulmuştu.
BARIŞTILAR
Ancak ikiliden hayranlarını sevindiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Kandemir ve Algül'ün ayrılığın ardından aşklarına yeniden şans verdikleri ortaya çıktı. Çift, önceki gün yakın arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak barıştıklarını adeta ilan etti.
ROMANTİK KARELERİNİ PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu Helin Kandemir, düğünde sevgilisiyle çekildiği romantik bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve "barıştılar" yorumlarıyla gündeme oturdu.
HELİN KANDEMİR'İN SEVGİLİSİ CELAL CAN ALGÜL KİMDİR?
1994 yılında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dünyaya gelen Celal Can Algül, lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde tamamladı. Akademik kariyerine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ikinci bir lisans eğitimi ile devam etmektedir. Celal Can Algül, sadece iş insanı kimliği ile değil, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınmaktadır.