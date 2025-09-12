Helin Kandemir ve Celal Can Algül barıştı! Bir şans daha...

HELİN KANDEMİR'İN SEVGİLİSİ CELAL CAN ALGÜL KİMDİR?

1994 yılında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dünyaya gelen Celal Can Algül, lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde tamamladı. Akademik kariyerine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ikinci bir lisans eğitimi ile devam etmektedir. Celal Can Algül, sadece iş insanı kimliği ile değil, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınmaktadır.