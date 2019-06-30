Helin Avşar'ın son hali şaşırttı! Görenler artık tanıyamıyor
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Helin Avşar'ın son hali görenleri şaşırttı.
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle herkesi şaşırtmıştı. Bir dönem estetik yaptırdığı iddialarıyla magazin gündemini meşgul eden Helin Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.
114
Avşar bir süre önce estetik operasyon geçirmişti. Avşar, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin ağzını açık bırakıyor.
214
Avşar'ın birçok takipçisi Helin Avşar'ın son halini beğenmediklerini dile getirdiler.
314
Ve işte son görüntüsü.
414