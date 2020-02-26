Helin Avşar frikik vermemek için göğüslerini çizdi kendini rezil etti
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı frikik sansürü ile olay yarattı.
Hülya Avşar'ın şimdilerde modayla ilgilenen kardeşi Helin Avşar sosyal medya hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Son paylaşımı ise herkesin diline düştü. Zira Helin Avşar frikik vermemeyim derken yaptığı sansürle dalga konusu oldu.
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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, bir süre önce estetik operasyon geçirmişti.
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Estetik operasyonlarından sonra büyük değişime uğrayan Helin Avşar'ın son hali görenleri şaşırtmaya yetiyor.
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Son estetik operasyonundan sonra futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetilen Helin Avşar, saç rengini değiştirerek bu benzetmeden biraz kurtuldu.
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