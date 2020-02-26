Helin Avşar frikik vermemek için göğüslerini çizdi kendini rezil etti

Hülya Avşar'ın şimdilerde modayla ilgilenen kardeşi Helin Avşar sosyal medya hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Son paylaşımı ise herkesin diline düştü. Zira Helin Avşar frikik vermemeyim derken yaptığı sansürle dalga konusu oldu.