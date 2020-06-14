Helin Avşar evini röntgenleyen sapığın serbest bırakılmasına isyan etti
Helin Avşar, evini gözetleyen hayranıyla ilgili mahkemenin verdiği karara sinirlendi. Avşar, ''Bu raporlu bir deli'' diyerek isyan etti.
Helin Avşar, kendisini tehdit ederek evini gözetleyen şahıstan şikayetçi olmuş ve onu mahkemeye vermişti. Mahkeme, son olarak 10 Kasım 2017 günü akşam 18.00 sıralarında Avşar'ın evini gözetlerken fark edilen Akbaba'nın, dört ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına karar vermişti.
Savcılık ise, şikayet üzerine Akbaba'ya tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
Sabah'ın haberine göre, bir süredir devam eden mahkemede önceki gün karar çıktı. Mahkeme sonrasında psikolojik tedavi gören Ömer Akbaba'nın olumlu yönde gelişme gösterdiğini söyleyen mahkeme, onun 5 yıl süreyle ve 6 ayda bir, Devlet Hastanesi, Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğine ya da bölgesindeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tıbbi kontrol ve takibine devam etmesine hükmederek serbest bıraktı.
Mahkemenin verdiği karara sinirlenen Helin Avşar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve kararı eleştiren Avşar, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: