Helin Avşar evini röntgenleyen sapığın serbest bırakılmasına isyan etti

Sabah'ın haberine göre, bir süredir devam eden mahkemede önceki gün karar çıktı. Mahkeme sonrasında psikolojik tedavi gören Ömer Akbaba'nın olumlu yönde gelişme gösterdiğini söyleyen mahkeme, onun 5 yıl süreyle ve 6 ayda bir, Devlet Hastanesi, Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğine ya da bölgesindeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tıbbi kontrol ve takibine devam etmesine hükmederek serbest bıraktı.