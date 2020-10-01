Helikopter kiralayan Selin Ciğerci Marmaris'e uçtu kira bedeli inanılmaz
Taşıyıcı anne isteğiyle olay olan Selin Ciğerci, ilgi çeken lüks araçlarının yanı sıra harcamalarıyla gündemde. Helikopter kiralayıp Marmaris'e gitti, harcadığı para dudak uçuklattı.
Deniz Akkaya ile yaşadığı gerilimle geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Selin Ciğerci'nin Bodrum’daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığı iddia edildi. Bu konu magazin gündemini epey salladı. Selin Ciğerci, bu iddiayı reddetti ve kendisine yapılan çirkin yorumları ve fuhuş göndermelerini de yok saymış ve mahkemeye koştu.
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Taşıyıcı annelik tartışmasının dumanı üzerinde tüterken Selin Ciğerci, bambaşka bir konuyla magazin gündemine yeniden düştü.
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Lüks arabalarıyla dikkat çeken ünlü isim şimdi de helikopter kiralamasıyla gündeme geldi.
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Lamborghini Huracan'dan sonra Rolls-Royce marka arabasıyla gündem olan Selin Ciğerci şimdi de helikopter kiraladı.
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