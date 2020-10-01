Helikopter kiralayan Selin Ciğerci Marmaris'e uçtu kira bedeli inanılmaz

Deniz Akkaya ile yaşadığı gerilimle geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Selin Ciğerci'nin Bodrum’daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığı iddia edildi. Bu konu magazin gündemini epey salladı. Selin Ciğerci, bu iddiayı reddetti ve kendisine yapılan çirkin yorumları ve fuhuş göndermelerini de yok saymış ve mahkemeye koştu.