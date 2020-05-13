Helikopter kazasında Kobe Bryant'a şok suçlama
Kobe Bryant'ın helikopter kazasında ölümü ile ilgili eşi Vanessa Bryant'ın, helikopter şirketine açtığı davada şirket; kazaya yolcuların ihmalinin yol açtığını iddia ederek, kaza için "Tanrı'nın işi", "kaçınılmaz" nitelendirmelerini yaptı.
NBA yıldızı Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna'nın ocak ayında geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra eşi Vanessa Bryant'ın helikopter şirketine açtığı tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Dava açmıştı: Vanessa Bryant, Kobe ve Gianna Bryant ile birlikte yedi kişinin daha hayatını kaybettiği kaza sonrası Island Express adlı şirkete ve pilota dava açarak, hem şirketi hem de pilotu, koşullar uygun olmadığı halde uçuşu gerçekleştirmek suretiyle ihmal sonucu kazaya sebep olmakla suçlamıştı.
Helikopter şirketi, suçlamalar karşısında savunmasını yaparak, "Kobe ve Gianna Bryant belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahipti ve gönüllü olarak riski üstlendiler. Bu durum, Vanessa Bryant'ın tazminat talebini engeller ya da tazminat miktarını düşürür." dendi.
Bu arada Vanessa Bryant'ın ne kadar tazminat talebinde bulunduğu bilinmiyor.
Kaçınılmaz kaza yorumu: Kazayı "Tanrı'nın işi" olarak tanımlayan şirket, sonucu "Kaçınılmaz bir kaza" olarak yorumladı. Kaza anında pilotun sisli havada saatte 290 kilometre hızla gittiği rapor edildi. Şirket, uçmayı "doğası gereği tehlikeli" olarak nitelendirdi.