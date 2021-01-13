Helallik uygulaması HelalApp çıktı! Görenler hayret etti
Sizin adınıza istediğiniz kişilerden helallik isteyen 'HelalApp' isimli mobil uygulama kullanıma girdi.
App Store'da Gürkan Bulut, Play Store'da ise Collective Clann tarafından oldukça ilginç bir uygulama yayınlandı. HelalApp, mobil cihazlara indirilen bu uygulama, sizin adınıza istediğiniz kişilerden helallik istiyor.
Hem Android hem de iOS'te yer alan uygulama sayesinde yer, konum, saat fark etmeksizin helallik istenebilecek.
Peki helallik istemenizi sağlayan bu uygulama nasıl çalışıyor?
İlk olarak uygulamayı App Store ve Play Store mağazalarından indirmeniz ve profilinizi oluşturmanız gerekiyor. Helallik isteme konusundaki kritik nokta buradan sonra ortaya çıkıyor çünkü o kişinin rehberinizde kayıtlı olması gerekiyor.
Uygulamayı indirdikten ve profilinizi oluşturduktan sonra rehberinizden hakkını helal etmesini istediğiniz kişi ya da kişileri seçiyorsunuz. Uygulama da bu kişilere sizin adınıza bir SMS gönderiyor.