Helallik uygulaması HelalApp çıktı! Görenler hayret etti

Peki helallik istemenizi sağlayan bu uygulama nasıl çalışıyor?

İlk olarak uygulamayı App Store ve Play Store mağazalarından indirmeniz ve profilinizi oluşturmanız gerekiyor. Helallik isteme konusundaki kritik nokta buradan sonra ortaya çıkıyor çünkü o kişinin rehberinizde kayıtlı olması gerekiyor.