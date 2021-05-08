Hekimoğlu'ndan Yasak Elma dizisine bomba bir kadın oyuncu transferi!
Kanal D'deki Hekimoğlu dizisinden Yasak Elma'ya bomba bir kadın oyuncu transferi gerçekleşti.
Fox Tv'nin sevilen yapımı Yasak Elma dizisi cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'ya vedasının ardından yeni bir oyuncu diziye dahil oldu.
Nesrin Cavadzade'nin ardından Yasak Elma'da Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya da ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Şahinkaya, hem set ekibiyle hem de oyuncularla vedalaştı.
Yaşanan bu vedaların ardından herkesin beklediği transfer ise gerçekleşti. Hekimoğlu dizisinin güzel oyuncusu Yasak Elma dizisine geçti.
Ece Dizdar'ın Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Ece Dizdar'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.