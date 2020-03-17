Hekimoğlu Savaşçı Bir Annenin Günahı dizilerine Coronavirüs engeli!
Coronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, sanattan, spora birçok etkinlikler iptal edilmeye devam ediyor. Son olarak meslek örgütleri dizi setlerinin çekimlerine bir müddet ara verilmesi için bir bildiri yayımladı. Bildiri sonrası üç dizinin çekimleri ertelendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler gün geçtikçe genişlemeye devam ediyor. Kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk altında bulunan dizi ve film sektörü çalışanları setlere 2 hafta ara verilmesi için harekete geçtiler. Meslek örgütleri dizi setlerinin çekimlerinin ertelenmesi çağrısı yaparken, Hekimoğlu, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizi çekimleri bir müddet ertelendi.
"Geç kaldık dememek için çağrı yapıyoruz": On iki sendika ve dernek, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle setlere en az 2 hafta ara verilmesini talep etti. Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklamada, "Geç kaldık' dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır" açıklamasında bulunuldu.
"Üç dizi setlere ara verdi": Çağrının ardından Limon Yapım 17 Mart'tan itibaren 'Savaşçı' ile 'Bir Annenin Gühanı' dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı.
Ayrıca Karga Seven Yapım da 'Hekimoğlu' dizisinin çekimlerine de çarşamba gününden itibaren ara verileceğini duyurdu.