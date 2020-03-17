Hekimoğlu Savaşçı Bir Annenin Günahı dizilerine Coronavirüs engeli!

"Geç kaldık dememek için çağrı yapıyoruz": On iki sendika ve dernek, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle setlere en az 2 hafta ara verilmesini talep etti. Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklamada, "Geç kaldık' dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır" açıklamasında bulunuldu.