Hekimoğlu Güldür Güldür çakıldı Baraj Masumlar Apartmanı Survivor'a büyük şok
2 Mart 2021'in reyting sonuçlarında Hekimoğlu ve Güldür Güldür çakıldı. Masumlar Apartmanı, Survivor, Baraj'a fark atıp zirveye yerleşen program şaşırttı.
9 sezondur seyirciyle buluşan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı. Geçtiğimiz yıllarda reytinglerde zirve yarışında olan program dün akşamki bölümüyle ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümde apartmandaki kokudan rahatsız olan Esra'nın şikayetiyle çöp eve gelen zabıtalar karşılarında boş evi gördü ve Esra'nın şikayet telefonunu duyan Han'ın evdeki bütün çöpleri teras katına taşıdığı ve evi boşalttığı ortaya çıktığı bölüm seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Heyecanın dorukta olduğu dizi seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarsa da zirveye yerleşmesine yeterli olmadı.
Birleşme partisine günler kalan Survivor 2021'de iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı. Çağman ve Hanzade'nin eleme adayı olarak belirlendiği dün akşamki bölüm reytinglerde çakıldı.
Bahar, sonunda zorla da olsa Mert’i Nehir’den almayı başardığı, fakat sebep olduğu travma hem onun hem de Nazım’ın büyük bir suçluluk hissetmesine sebep olduğu Baraj'ın son bölümü reytinglerde istenilen Baraj'ı sağlayamadı.