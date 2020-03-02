Hekimoğlu dizisine iki transfer birden Hekimoğlu'nun eski eşi geliyor!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu'na Belçim Bilgin ve Güven Kıraç katıldı. Belçim Bilgin, dizide Hekimoğlu'nun eski eşi rolüne hayat verecek.
Hekimoğlu dizisinde heyecan son sürat devam ediyor. YapımcılığınıKarga Seven Pictures'in üstlendiği, kadrosunda Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz gibi birçok ünlü isim yer alırken iki de yeni transfer gerçekleşti.
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Hekimoğlu'nun oyuncu kadrosuna Güven Kıraç'ın ardından bir de Belçim Bilgin dahil oldu. Belçim Bilgin, dizide Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi, Orhan'ın ise yakın arkadaşı Selin karakterini canlandıracak. Bilgin'in diziye 11. bölümde katılması bekleniyor.
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Usta oyuncu Güven Kıraç da Hekimoğlu'na yeni bölümde hastanenin yeni yönetim kurulu başkanı Vahap Ergün rolüyle katılıyor.
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Yeni bölümde Güven Kıraç'ın canlandıracağı Vahap Ergün karakteri dengeleri değiştirecek.
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