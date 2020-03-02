Hekimoğlu dizisine iki transfer birden Hekimoğlu'nun eski eşi geliyor!

Hekimoğlu dizisinde heyecan son sürat devam ediyor. YapımcılığınıKarga Seven Pictures'in üstlendiği, kadrosunda Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz gibi birçok ünlü isim yer alırken iki de yeni transfer gerçekleşti.