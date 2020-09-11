Hekimoğlu dizisinde erotik sahne pes dedirtti Defne Samyeli utandırdı!
Kanal D ekranlarında 2. sezonu ile seyircisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi sosyal medyanın konusu oldu. Diziye konuk oyuncu olarak katılan Defne Samyeli'nin pantolon çıkarma sahnesi izleyiciyi kızdırdı. Hasta-doktor mahremiyetinin hiçe sayıldığı dizinin o sahnesine yüzlerce yorum yapıldı.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, koronavirüs engeline takılarak zorunlu sezon finali yapan dizilerden biri oldu. ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan ve kanalın yüzünü reyting listelerinde güldüren dizinin 2. sezonu olaylı başladı, sosyal medyada gündem oldu.
İki Altın Küre ödüllü dizi House M.D’nin uyarlaması olan Hekimoğlu 16. bölümü ile salı akşamı ekrana geldi. Dizide Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren oyuncu Timüçin Esen'in oyunculuğu yine seyirciden alkış alırken Defne Samyeli'nini yer aldığı sahne tepki çekti.
Kendini canlandıran Defne Samyeli, dizide Hekimoğlu’nun hastası olarak ekrana geldi. Güzelliğiyle başta Hekimoğlu olmak üzere hastanedekileri etkileyen Samyeli’nin, Timuçin Esen’le karşılıklı oynadıkları sahneler sosyal medyada damgasını vurdu.
Defne Samyeli'nin Doktor Ateş Hekimoğlu'nun karşısında cilve yapması, erotik tavırlar sergilemesi seyirciden veto yedi. Hasta ve doktor arasındaki mahremiyetin hiçe sayıldığı sahneye tepki mesajları yağdı.