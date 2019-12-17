Hekimoğlu dizisi konusu nedir Hekimoğlu oyuncu kadrosu kimler var?

Merakla beklenen Hekimoğlu dizisi bu akşam Kanal D ekranlarınsa saat 20.00'de başlayacak. Fragmanları ile büyük ses getiren dizi Hekimoğlu aslında yabacı bir diziden uyarlama. iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin uyarlaması olan Hekimoğlu'nun başrolünde Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren Timuçin Esen var. Hekimoğlu dizisinin konusu ise şahsına münhasır doktor Ateş Hekimoğlu'nun hastalara ve hastalıklara farklı bakış açısı. Hekimoğlu dizisi ise l Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.