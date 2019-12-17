Hekimoğlu dizisi hangi hastanede çekiliyor İstanbul'da mı?
Kanal D ekranlarında merakla beklenen dizi Hekimoğlu bu akşam bekliyor. Hekimoğlu dizisi iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması. Hekimoğlu dizisinin konusu ise kendine has tedavi şekli olan Ateş Hekimoğlu'nun ilginç hikayesini anlatıyor. Hekimoğlu dizisinin oyuncuları ise Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban
Merakla beklenen Hekimoğlu dizisi bu akşam Kanal D ekranlarınsa saat 20.00'de başlayacak. Fragmanları ile büyük ses getiren dizi Hekimoğlu aslında yabacı bir diziden uyarlama. iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin uyarlaması olan Hekimoğlu'nun başrolünde Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren Timuçin Esen var. Hekimoğlu dizisinin konusu ise şahsına münhasır doktor Ateş Hekimoğlu'nun hastalara ve hastalıklara farklı bakış açısı. Hekimoğlu dizisi ise l Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.
HEKİMOĞLU HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu’nun ilk bölümü ile ekrana gelecek.
Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturuyor.
Amerika’da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yakında Kanal D’de!