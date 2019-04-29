Heidi Klum'dan Sharon Stone'a gönderme

Heidi Klum, ABD'li aktris Sharon Stone’un, 1992 yapımı 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filmindeki pozunun aynısını verdiği çekimden bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. 45 yaşındaki ünlü model, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine "Sharon Stone mu? Ben mi?" sorusunu yöneltti.