Heidi Klum'dan Sharon Stone'a gönderme
Alman manken Heidi Klum, Hollywood yıldızı Sharon Stone'a gönderme yaptı.
Heidi Klum, ABD'li aktris Sharon Stone’un, 1992 yapımı 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filmindeki pozunun aynısını verdiği çekimden bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. 45 yaşındaki ünlü model, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine "Sharon Stone mu? Ben mi?" sorusunu yöneltti.
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Ünlü modelin 'Sharon Stone' pozu paylaşımına, takipçileri çok sayıda yorum ve beğeni yaptı.
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