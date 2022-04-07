'Hedefim Budist olmak' diyen Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade şaşırttı! Son nefesime kadar...
Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Bahar Yöndel karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade budistlik açıklamasıyla şaşırttı.
Bizim Hikaye, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Bir Başkadır dizileriyle hafızalara kazınan 39 yaşındaki oyuncu Nesrin Cavadzade Hello dergisine röportaj verdi.
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Kendinden bahseden güzel oyuncu "Fazla fevriyim. Bu yönümü törpülemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
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Cavadzade "Çalışkan, merhametli ve vicdanlı bir kadınım." diye konuştu.
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"Hiçbir zaman bir grubun parçası olmadım" diyen Cavadzade "Kolektif bir şekilde hareket etmeyi cazip bulmadım. Bireysel biriyim." dedi.
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