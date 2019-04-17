HDP'lilerin izinsiz eylemine polis müdahalesi; milletvekili yaralandı
DİYARBAKIR'da HDP'liler tarafından kayyum atamalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz oturma eylemi sırasında yaşanan gerginlikte, polis gruba müdahale etti. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, basınçlı su müdahalesi sırasında yere düşerek yaralandı.
Demirören Haber Ajansı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca kayyum atamalarını protesto için bugün Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda oturma eylemi düzenlendi. Oturma eylemi sırasında basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis, eylemin izinsiz olduğunu söyleyip dağılmaları için uyarıda bulundu.
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Uyarıya rağmen dağılmayan gruba polis, basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale sırasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun yere düşerek yaralandı.
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Sağlık görevlileri, Tosun'u sedyeyle ambulansa aldıkları sırada, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz polislere yol açmalarını söyleyince yeniden gerginlik yaşandı.
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Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle grup sokaklara dağıldı.
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