HDP'lilerin izinsiz eylemine polis müdahalesi; milletvekili yaralandı

HDP'lilerin izinsiz eylemine polis müdahalesi; milletvekili yaralandı

DİYARBAKIR'da HDP'liler tarafından kayyum atamalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz oturma eylemi sırasında yaşanan gerginlikte, polis gruba müdahale etti. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, basınçlı su müdahalesi sırasında yere düşerek yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
HDP'lilerin izinsiz eylemine polis müdahalesi; milletvekili yaralandı - Sayfa 1

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca kayyum atamalarını protesto için bugün Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda oturma eylemi düzenlendi. Oturma eylemi sırasında basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis, eylemin izinsiz olduğunu söyleyip dağılmaları için uyarıda bulundu. 

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HDP'lilerin izinsiz eylemine polis müdahalesi; milletvekili yaralandı - Sayfa 2

Uyarıya rağmen dağılmayan gruba polis, basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale sırasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun yere düşerek yaralandı.

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HDP'lilerin izinsiz eylemine polis müdahalesi; milletvekili yaralandı - Sayfa 3

Sağlık görevlileri, Tosun'u sedyeyle ambulansa aldıkları sırada, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz polislere yol açmalarını söyleyince yeniden gerginlik yaşandı. 

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HDP'lilerin izinsiz eylemine polis müdahalesi; milletvekili yaralandı - Sayfa 4

Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle grup sokaklara dağıldı.

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