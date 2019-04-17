HDP'lilerin izinsiz eylemine polis müdahalesi; milletvekili yaralandı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca kayyum atamalarını protesto için bugün Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda oturma eylemi düzenlendi. Oturma eylemi sırasında basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis, eylemin izinsiz olduğunu söyleyip dağılmaları için uyarıda bulundu.