HDP önünde oğlu için eylem yapan acılı baba gözyaşlarına boğuldu

Buraya götürmeden götüremezler

Aydın, oğlundan 4 yıldır haber alamadıklarını ve perişan halde olduklarını dile getirerek, HDP İl Binası'ndaki oturma eylemine ilişkin şunları kaydetti: "Oğlumu buraya getirmeden götüremezler. Kesin gelir buraya, buradan gönderirler oraya. Onun için ben buradayım. Gerekirse biz de burada ölmeye razıyız. Oğlumuzu versinler. Oğlumu istiyorum, yoksa burada ne işim var? Oğlumu versinler, evime gideyim."