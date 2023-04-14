HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş şarampole uçtu! Beli kırıldı, Ankara'ya sevk edildi
HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları için geldiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde içinde bulunduğu aracın virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gitti. Karayazı ilçesinde Beştaş, şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisinin içerisinde bulunduğu araç, virajı alamayarak şarampole devrildi. Beştaş'ın sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler..
Aracının şarampole devrilmesi sonucu Meral Danış Beştaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan HDP'li Beştaş ambulansla Erzurum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılan Danış Beştaş buradaki ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine daha sonra da ambulans uçak ile Ankara’ya gönderildi.