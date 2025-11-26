Hazırlanın, kuvvetli geliyor! Bu iller bir gecede beyaza bürünecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de lodosun yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT: KAR GELİYOR
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışı için alarm verdi.
Yapılan değerlendirmede, pazar günü 6 ilde kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının etkili olması beklenen iller ise; Sivas, Erzincan, Malatya, Muş, Van, Hakkari şeklinde. Ayrıca yapılan değerlendirmede pazar günü yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve yurdun neredeyse tamamında sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
MARMARA
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu