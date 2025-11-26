Hazırlanın, kuvvetli geliyor! Bu iller bir gecede beyaza bürünecek

Yapılan değerlendirmede, pazar günü 6 ilde kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının etkili olması beklenen iller ise; Sivas, Erzincan, Malatya, Muş, Van, Hakkari şeklinde. Ayrıca yapılan değerlendirmede pazar günü yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve yurdun neredeyse tamamında sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.